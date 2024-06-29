«Друзья» спасают Нетаньяху. Выдачу ордера на арест премьера Израиля отложили

Международный уголовный суд отложил выдачу ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и главы Минобороны Йоава Галанта из-за вмешательства «друга суда». Что это за термин и кто вмешался — разобралась ведущая 360.ru Елена Кононова.

Обвинение Нетаньяху и Галанта касается «предполагаемых» военных преступлений в ходе операции Армии обороны Израиля в секторе Газа. Решение отложить выдачу ордеров приняли после того, как Великобритания подала заявление amicus curiae («друг суда») — это юридический термин, оспаривающий юрисдикцию МУС.

В Древнем Риме судьи при вынесении решений использовали мнение правоведов, так как зачастую сами не были профессиональными юристами. Из римского права amicus curiae перекочевала в английское, где успешно существует в наши дни.

«Что в итоге? Решение о выдаче ордера на арест откладывается. Все, получается, согласились с вмешательством Великобритании. Теперь и у других стран появилась возможность высказать свое мнение по этому делу. МУС дал Великобритании и другим странам время до 12 июля, чтобы передать свои заключения в качестве „друзей суда“, то есть лиц, оказывающих содействие суду и предлагающих его вниманию информацию, которая имеет отношение к делу», — объяснила Кононова.

Теперь процесс выдачи ордеров может затянуться на месяцы.

«Таким образом, эти самые „друзья“ спасают Нетаньяху от наказания и заодно, конечно, совершают очередной удар в отношении Международного уголовного суда», — заключила Кононова.

В США ранее одобрили законопроект о санкциях против сотрудников МУС. Поводом стали ордера на арест Нетаньяху и Галанта.