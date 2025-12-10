Драка гостей из-за нехватки десерта обернулась срывом свадьбы в Индии

Торжество молодоженов в индийском штате Бихар закончилось неудачей из-за столкновения гостей. Об этом сообщил MIR24.TV со ссылкой на NDTV.

Причиной ссоры послужил дефицит традиционного лакомства расагуллы — сырных шариков в сладком сиропе. Как только выяснилось, что десерт закончился раньше, чем ожидалось, началась бурная схватка. Гости применяли даже красные пластмассовые кресла в качестве орудий.

Родственники невесты приняли решение прекратить праздник и инициировали судебное разбирательство посредством подачи заявления в полицию.