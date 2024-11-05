Дожди затопили аэропорт в Барселоне

Проливные дожди в регионе Валенсия вызвали наводнение в Каталонии, где затопило международный аэропорт Эль-Прат. Об этом сообщил телеканал ABC .

По информации источника, из-за природной стихии отменили 70 рейсов и 18 самолетам не дали разрешение на посадку, а также приостановили железнодорожное сообщение по некоторым линиям.

Управляющая компания аэропорта Aena в социальной сети X уточнила, что вода проникла во внутренние помещения воздушной гавани, в том числе парковку и терминал T1.

В результате наводнения в Валенсии погибли 217 человек, точное число пропавших без вести на данный момент неизвестно. Экстренные службы проверяют туннели и подземные парковки, где наводнение могло застать людей в автомобилях.

В конце октября в Барселоне объявляли штормовое предупреждение, из-за чего несколько станций метро заблаговременно закрыли.