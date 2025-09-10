Доцент кафедры европейских исследований СПбГУ Дмитрий Леви поделился мнением о ситуации вокруг французского президента Эммануэля Макрона. Он подчеркнул отсутствие правовых оснований для начала процедуры импичмента, написал сайт телеканала «Звезда» .

Леви обозначил, что претензии к Макрону вызваны низкими результатами внутренней политики и недовольством значительной части населения. Между тем, глава государства сохраняет устойчивость и намерен продолжить исполнение обязанностей.

Несмотря на критику за неудачи во внутренней экономике, Макрон достиг определенного успеха на международной арене. Он укрепил положение Франции на международной сцене, став активным участником глобальных переговоров и укрепив свое влияние в Европе, особенно на фоне ослабления роли Германии.

Дмитрий Леви подчеркнул, что французскому лидеру удается привлекать внимание широкой аудитории своими инициативами в сферах цифровой экономики, регулирования социальных сетей и внешней политики.