Доцент Перенджиев: граница между Индией и Пакистаном может превратиться в горячую зону столкновений

Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета имени Плеханова Александр Перенджиев в беседе с «Абзацем» прокомментировал обострение ситуации между Индией и Пакистаном, указав на серьезные риски эскалации конфликта вплоть до открытого вооруженного столкновения.

Предыдущей ночью Индия произвела серию ракетных ударов по нескольким населенным пунктам Пакистана, включая города Бахвалпур, Музаффарабад и Котли. Министерство обороны Индии заявило о начале специальной операции под названием «Синдур», целью которой называется нейтрализация предполагаемой террористической угрозы. Официальный представитель Вооруженных сил Пакистана Ахмед Шариф предупредил, что Исламабад рассматривает применение ответных мер максимальной мощности в ответ на неоправданную агрессию.

По мнению Перенджиева, данная ситуация представляет огромный потенциал для дальнейшего нарастания конфликта. Стороны, игнорируя аргументы друг друга, оказывают давление на общественное мнение и международные институты, что создает предпосылки для превращения столкновений в настоящую войну. Текущие ракетные обстрелы уже несут в себе прямую угрозу: если они продолжатся, не исключено применение ядерного оружия, а граница двух стран может превратиться в горячую зону постоянных столкновений.