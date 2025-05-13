Доцент Мирзаян: отношения Грузии и США неприметно возобновятся

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян выразил мнение, что восстановление взаимоотношений между Грузией и Соединенными Штатами неизбежно произойдет, несмотря на временное затишье в дипломатической активности. Об этом он сообщил журналистам телеканала «Звезда» .

Мирзаян объясняет нынешнюю приостановку активного взаимодействия проблемами внешней политики администрации Дональда Трампа, у которой имеется целый ряд глобальных вопросов: напряженная ситуация на Ближнем Востоке, обострение конфликта вокруг Украины, стремление президента США добиться Нобелевской премии мира, а также торговая война с КНР.

Тем не менее, подчеркивает аналитик, политика американской администрации в отношении Грузии достаточно лояльна. Официальные лица США не оказывают давления на грузинские власти, не требуют присоединения к антироссийским санкциям и другим мерам воздействия. Такой подход уже можно считать началом процесса восстановления двусторонних связей.

Вместе с тем, эксперт акцентирует внимание на том, что Грузия ожидает большего отклика от Вашингтона, рассчитывая на личный визит американского лидера.