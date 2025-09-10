Доцент МГУ Волхонский заявил, что запрет на мессенджеры стал лишь поводом для беспорядков в Непале
Закрытие властями Непала доступа к мессенджерам стало лишь предлогом для возникновения масштабных протестов, охвативших всю страну. Об этом заявил доцент Института стран Азии и Африки МГУ Борис Волхонский в беседе с сайтом телеканала «Звезда».
По мнению ученого, истинные причины нестабильной обстановки связаны с глубокими историческими предпосылками, восходящими к 2008 году, когда произошла смена власти и ликвидация монархического режима.
«Это свержение законно-легитимной королевской власти в 2008 году и приход к власти маоистских леворадикальных коммунистических повстанцев, которые периодически правили — то маоисты, то ленинцы», — пояснил эксперт.
На его взгляд, такое чередование привело к падению уровня жизни и росту безработицы, усугубляемому повсеместной коррупцией.