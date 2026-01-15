Доцент МГУ Сидоров назвал 4 июля 2026 года критической датой для Трампа

Завкафедрой международных организаций и мировых политических процессов факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров назвал критическую дату для президента США Дональда Трампа. Об этом сообщила Lenta.ru .

По словам доцента, речь идет о 4 июля 2026 года, знаменующем 250-летие принятия Декларации независимости.

«Вот тут прямая связь: „Мы тогда объявили независимость, а я сейчас сделал США вновь центром этого мира“. Для Трампа это очень важный момент», — пояснил эксперт.

Он отметил, к данному рубежу американский лидер будет стремиться завершить важные внешнеполитические решения, чтобы укрепить свой имидж как президента, восстановившего глобальное доминирование США, добавило Ura.ru.