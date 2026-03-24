Доцент ИОН РАНХиГС Воротников допустил, что для развития Арктики потребуется около 100 тысяч человек

Оценить точное количество квалифицированных специалистов, необходимых для работы в арктической зоне, довольно сложно. Потребуется примерно 100 тысяч человек, предположил доцент ИОН РАНХиГС (Президентская Академия) Александр Воротников в беседе со «Свободной прессой» .

По его словам, такого количества хватит для обеспечения всех проектов, связанных с развитием Арктики, включая работу предприятий, а также потребности социальной сферы — врачей, педагогов и других специалистов.

Эксперт отметил, что можно привлекать специалистов из других регионов, предлагая им преференции, хорошие условия и высокие зарплаты. Кроме того, есть вариант с подготовкой кадров из числа местных жителей.