Дмитриев: канцлер ФРГ Мерц «не в игре» и дискредитировал себя саботажем мира

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц «не в игре», потому что дискредитировал себя «саботажем мира». Такое мнение выразил специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с иностранными государствами Кирилл Дмитриев в соцсети Х .

«Дорогой Мерц, ты даже не в игре. Ты себя дискредитировал разжиганием войны, саботажем мира, нереалистичными предложениями», — заявил он.

Стенограмму беседы Мерца с президентом Франции Эммануэлем Макроном, генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, главой Финляндии Александером Стуббом и украинским лидером Владимиром Зеленским ранее показал немецкий журнал Spiegel. Во время диалога канцлер заявил: «Они играют в игры как с вами, так и с нами». Журналисты предположили, что Мерц имел в виду «американских переговорщиков».

Ранее немецкая газета Bild сообщила, что украинские войска не в состоянии сдержать наступление ВС России. Это еще раз подтвердило освобождение Красноармейска российскими военными.