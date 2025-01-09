Дональд Трамп представил план из ста указов

Новоизбранный президент США Дональд Трамп представил республиканским сенаторам свой амбициозный план, состоящий из ста указов. Большая часть плана направлена на ужесточение миграционной политики и укрепление границ, сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

«Сенаторам был представлен предварительный план из 100 указов, о котором им рассказали на встрече с Трампом», — рассказали изданию два участника встречи.

По данным портала, ключевые инициативы, которые предложил Трамп, коснутся миграционной политики. Например, восстановление Title 42 (меры ускоренной депортации мигрантов без рассмотрения их заявлений о предоставлении убежища), продолжение строительства стены на границе США, включение местных правоохранителей в миграционные вопросы.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о желании Трампа переделать мир и создать новую политическую географию: присвоить Гренландию и Канаду, а затем переименовать Мексиканский залив в Американский.