Доклад о переустройстве мировой экономики представят на ПМЭФ-2026

Посвященный ключевым вызовам современности и оценке дальнейшего экономического развития всего мира доклад представят в рамках экспертного проекта «Будущее миропорядка: между столкновением и сотрудничеством» на Петербургском международном экономическом форуме. Работу подготовил фонд «Росконгресс» совместно с газетой «Ведомости» и ведущими сотрудниками институтов развития, бизнеса и аналитических центров.

Создатели доклада «Мир-2026: между столкновением и сотрудничеством» не только оценили ситуацию на экономическом рынке, но и предложили механизмы совершенствования международного диалога в период глубинной политической и экономической трансформации.

«Экономический и технологический суверенитет в сочетании с политикой обоюдного доверия станет основой устойчивого развития стран при формировании нового многополярного мира. Взаимовыгодное сотрудничество в новой экономической действительности — это не просто слова, а базовый и осознанный принцип партнерства», — заявил советник президента России Антон Кобяков.

Генеральный директор «Ведомостей» Игнатий Павлов отметил, что доклад нацелен на формирование общественной оценки происходящих в мире событий.

«Только совместная работа по анализу вызовов современности и честная оценка возможностей позволят сформировать корректную матрицу действий для решения актуальных задач», — подчеркнул он.

В докладе эксперты рассмотрели замедление роста мировой экономики, угрозу голода в бедных странах из-за конфликта на Ближнем Востоке, формирующийся дисбаланс мировой торговли, приход мультивалютной системы, повышенные риски судоходства, рост страхования, а также другие вопросы.

По мнению авторов, в ближайшие годы основной задачей станет формирование новых правил торговли и институтов, которые смогут реагировать на политические решения, влияющие на глобальные рынки. Кроме того, они считают важным создание новых способов расчета между странами-партнерами.