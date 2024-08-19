Дохлая рыба и кишечная палочка. В США назвали новую политическую проблему Европы
Bloomberg: сточные воды с отходами стали новой политической проблемой Европы
В США назвали сточные воды новой политической проблемой Европы, отметив, что отходы стекают в реки и озера, вызывая болезни у людей и причиняя вред дикой природе. Об этом сообщило издание Bloomberg.
Речь идет не только о Сене или Темзе. Во многих европейских городах с многовековой инфраструктурой отмечаются такие же проблемы, так как она не справляется с очищением большого количества отходов, сбрасываемых домохозяйствами и предприятиями.
Разливы сточных вод в море и реки уже привели к широкому общественному возмущению в Великобритании.
Кроме того, климат меняется, что приводит к более влажной погоде, которая может вызвать внезапные наводнения и перегрузить канализационные системы.
В этом году Еврокомиссия подала в суд на Италию, Испанию и Грецию из-за несоблюдения стандартов чистой воды.
Издание отметило, что водные артерии могут содержать фекальные бактерии, что грозит людям болезнями. В той же Сене перед марафоном многие пловцы отказались тренироваться, чтобы не заболеть.