Дохлая рыба и кишечная палочка. В США назвали новую политическую проблему Европы

В США назвали сточные воды новой политической проблемой Европы, отметив, что отходы стекают в реки и озера, вызывая болезни у людей и причиняя вред дикой природе. Об этом сообщило издание Bloomberg .

Речь идет не только о Сене или Темзе. Во многих европейских городах с многовековой инфраструктурой отмечаются такие же проблемы, так как она не справляется с очищением большого количества отходов, сбрасываемых домохозяйствами и предприятиями.

Разливы сточных вод в море и реки уже привели к широкому общественному возмущению в Великобритании.

Кроме того, климат меняется, что приводит к более влажной погоде, которая может вызвать внезапные наводнения и перегрузить канализационные системы.

В этом году Еврокомиссия подала в суд на Италию, Испанию и Грецию из-за несоблюдения стандартов чистой воды.

Издание отметило, что водные артерии могут содержать фекальные бактерии, что грозит людям болезнями. В той же Сене перед марафоном многие пловцы отказались тренироваться, чтобы не заболеть.