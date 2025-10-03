Президент Республики Сербской Милорад Додик обратился к Владимиру Путину с просьбой поддержать сербское население. В интервью RT Додик подчеркнул, что не хотел бы видеть Республику Сербскую брошенной на произвол брюссельской бюрократии.

Встреча между Путиным и Додиком состоялась в Сочи, где сербский лидер выразил надежду на то, что Россия сыграет ключевую роль в достижении справедливого и устойчивого мира в регионе.

По его словам, Европейский союз продолжает диктовать условия и тормозить развитие Республики Сербской, что вызывает недовольство среди населения.