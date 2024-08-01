Дмитрий Песков указал на невнятные рассуждения Украины о возможности переговоров

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал возможность ведения переговоров с Украиной по урегулированию конфликта. Об этом пишет KP.RU со ссылкой на радио «КП».

По словам госдеятеля, вести соответствующие обсуждения с властями страны можно, однако доверять им нельзя. За невнятными высказываниями украинской стороны о переговорах не следует конкретика, заявил Песков.

Он также отметил, что Запад полностью абстрагировался от идеи мирных переговоров и игнорирует все предпосылки к ним.

«Никто, кроме нас!» История Воздушно-десантных войск

Россия вернула своих. Как прошла большая сделка по обмену заключенными

«Только прикоснулась». Адвоката из Бурятии заподозрили в попытке придушить следователя

Не только обувь и рюкзак. Как подготовить первоклассника к школе

Россияне пожаловались на сбой у YouTube. Что будет дальше?

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте