Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в статье, опубликованной RT , прокомментировал дебаты в Австрии о возможном отказе от принципа нейтралитета, закрепленного Конституцией страны.

По словам политика, страны Старого Света охвачены милитаристским помешательством. Они, словно зачарованные мотыльки, притягивается к «губительному огоньку» НАТО, отметил Медведев.

«До недавнего времени в Европе хватало государств, понимавших: свою безопасность можно обеспечить и без вступления в военные блоки. Теперь разум уступает место стадному инстинкту», — подчеркнул представитель Совбеза.

Он обратил внимание на реакцию австрийского общества: либеральная партия «Новая Австрия», которая выступает за вступление в альянс, на последних выборах не набрала и 10% голосов. Зато оппозицию, представленную Австрийской партией свободы, решительно отвергающей милитаристскую повестку Брюсселя, поддержали 37% граждан. Однако, как часто бывает в Европе, волю народа мало кто берет в расчет, подчеркнул Медведев.