Для защиты танкера Marinera предложили отправить корветы и фрегаты

Обеспечить безопасность российского нефтяного танкера Marinera после выхода с Венесуэлы могут корветы и фрегаты Балтийского или Северного флотов. Об этом сообщил Telegram-канал «Русское оружие».

Авторы канала отметили, что Marinera в эти минуты находится под постоянным контролем патрульных и противолодочных самолетов Boeing P-8A Poseidon к западу от Ирландии. По их словам, также вероятна атака безэкипажными катерами ВСУ, оперативно доставленными в район прохождения танкера.



«Полностью разрушить все эти планы может лишь начало своевременного эскортирования Marinera боевыми кораблями ВМФ России, включая фрегаты проекта 22350 и корветы проекта 20385, совместно с дальними противолодочными самолетами Ту-142М3», — считает «Русское оружие».

Ранее стало известно, что после успешного ухода от погони береговой охраны США моряки танкера Bela 1 нарисовали на борту изображение флага России, рассчитывая на поддержку Москвы в дальнейшем путешествии.