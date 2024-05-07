Мир 07 мая 2024, 23:13 «Для секса и органов». В США раскрыли судьбу украинских детей Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Запад разбирает украинских детей на органы Unsplash

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Западные страны торгуют украинским детьми, используя их внутренние органы для трансплантации, а также сексуально эксплуатируя. Об этом заявил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«С Украины поступают сообщения о том, что Запад продает детей, что их используют для секса и извлечения органов», — рассказал эксперт.

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По его словам, это достоверная информация, причем речь идет не о единичных сообщениях. И если бы власти США действительно защищали демократию, то после таких сведений они как раз и должны были бы первыми атаковать Украину, подчеркнул Джонсон.

Ранее американский портал The Intel Drop опубликовал материал о благотворительном фонде Елены Зеленской, предположив, что он причастен к продаже украинских детей в сексуальное рабство.

Прошлым летом Хакеры RaHDIt нашли в Сети объявления о продаже украинских детей в сексуальное рабство, причем торговцы людьми обещали доставить малышей в любую страну Европы.