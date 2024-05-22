Дюжина американских компаний подпала под санкции Китая за продажу оружия Тайваню

Китай ввел санкции против 12 компаний США за продажу оружия Тайваню

Власти Китая ввели санкции против 12 военно-промышленных компаний США и 10 их топ-менеджеров. Причиной стала в том числе продажа оружия Тайваню, заявили в МИД КНР.

Помимо этого, введение ограничений было обусловлено необходимостью ответной меры на санкции против предприятий Китая за сотрудничество с Россией, уточнило РИА «Новости».

«На протяжении определенного периода времени США игнорировали объективную и справедливую позицию Китая по украинскому кризису, а также его конструктивную роль», — обратили внимание в МИД КНР.

В ведомстве подчеркнули, что Соединенные Штаты без разбора вводили незаконные односторонние санкции против многих китайских предприятий, занимаясь, по сути, травлей.

Параллельно с этим США продолжают продавать оружие Тайваню, подчеркнули в министерстве, а это серьезно нарушает принцип «одного Китая» и положения трех совместных китайско-американских коммюнике.

С учетом этого КНР решила ввести контрмеры в отношении 12 военно-промышленных предприятий США и 10 их топ-менеджеров. Санкции вступают в силу 22 мая.