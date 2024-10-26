Диверсанты в Польше рассылали по Европе посылки со взрывчаткой

В Польше накрыли группировку, которая рассылала курьерской службой посылки с бомбами. Силовики задержали четырех подозреваемых из шести, сообщила пресс-служба прокуратуры.

В августе Агентство внутренней безопасности Польши получило информацию о международной группе диверсантов, которые запланировали нанести ущерб промышленным объектам и критически важной инфраструктуре, вроде аэропортов, самолетов и транспортных средств. Они отправили курьерской службой посылки со взрывчаткой, которая самопроизвольно сдетонировала при наземной и воздушной транспортировке.

Адресаты находились в Евросоюзе и Великобритании, однако, по версии следствия, преступники задумали протестировать отправку таких грузов в США и Канаду. Спецслужбы задержали четырех участников банды и еще двух объявили в международный розыск.

Продажей взрывчатки начали промышлять украинцы. Они выложили в даркнете объявления о сбыте шашек пластичного взрывчатого вещества военного назначения C4.