Дискриминация по паспорту: россиян отделили от иностранцев на круизе в Италии

Итальянская компания отделила российских туристов от иностранцев на круизном лайнере MSC Euribia. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По информации источника, несмотря на одинаковые билеты, россиян отправляли в дешевый ресторан с помятыми скатертями, а остальным предлагали роскошный с бесплатными напитками.

Туристы рассказали, что купили круиз на неделю из Дубая через Абу‑Даби, Сир‑Бани‑Яс и Доху. Тур с питанием в ресторане обошелся им почти в 400 тысяч рублей на двоих, однако за все время на лайнере на ужинах они иностранцев не встречали.

В последний день круиза несколько пар из России не пришли ужинать вовремя, после чего их отправили в соседний ресторан с таким же тарифом. Там в основном отдыхали иностранцы с сервисом гораздо более высокого уровня.

Ранее турецкая авиакомпания не пустила троих россиян на рейс в Мексику. В АТОР эти действия назвали дискриминацией.