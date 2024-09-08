Директор ЦРУ рассказал об угрозе ядерного удара осенью 2022 года

США подозревали Россию в намерении использовать тактическое ядерное оружие в 2022 году из-за конфликта на Украине. Об этом заявил директор ЦРУ Уильям Бернс в ходе мероприятия , организованного изданием Financial Times.

Он объяснил, что после этого президент США Джо Байден поручил Бернсу встретиться с главой Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергеем Нарышкиным. В ходе диалога он должен был разъяснить российской стороне то, «какими будут последствия такого рода эскалации».

Переговоры прошли в Турции, 14 ноября. Как тогда заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, в разговоре подняли тему о поддержании каналов связи с Россией открытыми для вопросов, когда дело касается безопасности обоих государств в будущем. По его словам, самой важной темой на встрече стала «стратегическая безопасность».