США подозревали Россию в намерении использовать тактическое ядерное оружие в 2022 году из-за конфликта на Украине. Об этом заявил директор ЦРУ Уильям Бернс в ходе мероприятия, организованного изданием Financial Times.
Он объяснил, что после этого президент США Джо Байден поручил Бернсу встретиться с главой Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергеем Нарышкиным. В ходе диалога он должен был разъяснить российской стороне то, «какими будут последствия такого рода эскалации».
Переговоры прошли в Турции, 14 ноября. Как тогда заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, в разговоре подняли тему о поддержании каналов связи с Россией открытыми для вопросов, когда дело касается безопасности обоих государств в будущем. По его словам, самой важной темой на встрече стала «стратегическая безопасность».
В Москве загорелась одна из типографий
Директор ЦРУ рассказал об угрозе ядерного удара осенью 2022 года
Певица Монеточка отказалась от концерта в Казахстане из-за уголовного дела
В США раскрыли, чем будет заниматься Байден до отставки
ФСБ рассекретила документы о преступлениях нацистов в Донецке в годы ВОВ
Во Франции заявили о двойной политической катастрофе для Зеленского
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте