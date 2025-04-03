Директор «Сделано в России» Садченков предупредил о негативных последствиях торговых войн

Гендиректор национального бренда «Сделано в России» Михаил Садченков выступил на пленарном заседании Международного торгового форума, где предупредил о негативных последствиях торговых войн для российского бизнеса и граждан. Об этом написал «ФедералПресс» .

В качестве примера Садченков привел недавнюю презентацию игровой консоли Nintendo Switch 2, которая вызвала волну недовольства среди потребителей. Он отметил, что цена игр для этой приставки увеличится вдвое — с 50 до 100 долларов с учетом налогов.

Садченков также подчеркнул, что российский рынок видеоигр является значительным, особенно в сегменте мобильных игр, где доля Китая составляет около 60%.