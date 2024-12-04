Дипломат Зиновьев: проживающие в Южной Корее россияне не обращались за помощью в посольство

Граждане России, проживающие на территории Южной Кореи, не обращались за помощью в консульство. Об этом сообщил чрезвычайный и полномочный посол РФ в Республике Корея Георгий Зиновьев сайту телеканала «Звезда» .

Дипломат отметил, что сейчас в стране наблюдается спокойная обстановка. С находящимися в Корее россиянами все в порядке, добавил Зиновьев.

Напомним, во вторник, 3 декабря, корейский лидер Юн Сок Ель объявил в стране военное положение на фоне конфликта с оппозиционным ему парламентом. В настоящее время администрация президента подала в отставку.