Официальный представитель МИД России Мария Захарова в разговоре с сайтом телеканала «Звезда» поделилась мнением, что отказ европейских государств от российских энергоносителей обусловлен давлением со стороны англосаксов.

«Идет колоссальное давление на страны Евросоюза через англосаксов и тех засланцев, которые находятся внутри брюссельских инфраструктур. Одна из их задач — сделать так, чтобы Евросоюз стал абсолютно подконтрольным "англосаксонскому миру"», — подчеркнула дипломат.

Захарова назвала ситуацию абсурдной, добавив, что подобные шаги наносят ущерб интересам самих европейцев. По ее мнению, Европа должна осознать необходимость энергетической независимости, которую может обеспечить только Россия.