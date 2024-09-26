Дипломат Захарова назвала демонстративной выдачу властями США транзитных виз журналистам из РФ

Посольство США выдало российским журналистам, сопровождающим главу МИД Сергея Лаврова в поездке на ГА ООН, так называемые транзитные визы. В эфире радиостанции Sputnik ситуацию прокомментировала официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Она назвала действия США очередным ограничением в отношении свободы слова и безопасности сотрудников СМИ.

«Я бы к этому жесту отнеслась как минимум двояко. Если бы у нас было все нормально в отношениях с Западом, то это было бы нечто, что можно было бы оговорить», — отметила Захарова.

По словам дипломата, данный демонстративный элемент никак не связан с безопасностью Соединенных Штатов и миграционной политикой.