Дипломат Рубинский: союзники Макрона не готовы поддержать идею о создании единой армии

Германия и Великобритания, которые являются важнейшими партнерами Франции в Европейском союзе, не поддержат предложение президента Эммануэля Макрона о создании «автономной европейской армии». Таким мнением поделился политолог и дипломат Юрий Рубинский в разговоре с сайтом телеканала «Звезда».
Ранее французский лидер призывал создать единую армию, которая фактически может присутствовать на территории Украины. Однако Германия вряд ли поддержит Макрона, так как она достаточно тесно связана с Соединенными Штатами и не имеет ядерного вооружения
Великобритания имеет особые исторические связи с США, которыми не станет жертвовать ради идей Франции, подчеркнул Рубинский.
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