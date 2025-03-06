Дипломат Рубинский: союзники Макрона не готовы поддержать идею о создании единой армии

Германия и Великобритания, которые являются важнейшими партнерами Франции в Европейском союзе, не поддержат предложение президента Эммануэля Макрона о создании «автономной европейской армии». Таким мнением поделился политолог и дипломат Юрий Рубинский в разговоре с сайтом телеканала «Звезда» .

Ранее французский лидер призывал создать единую армию, которая фактически может присутствовать на территории Украины. Однако Германия вряд ли поддержит Макрона, так как она достаточно тесно связана с Соединенными Штатами и не имеет ядерного вооружения

Великобритания имеет особые исторические связи с США, которыми не станет жертвовать ради идей Франции, подчеркнул Рубинский.