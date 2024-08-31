Дипломат предупредил США о последствиях изъятия российской дипсобственности

Россия за семь лет не смогла добиться от США прояснения ситуации с изъятой дипсобственностью в Вашингтоне и Сан-Франциско. Посол Анатолий Антонов заявил в Telegram-канале миссии, что дипломаты продолжат добиваться возвращения зданий.

Многочисленные запросы в Госдеп и Белый дом, по его словам, не принесли результата, а при личных встречах американские чиновники отказались обсуждать этот вопрос.

Антонов напомнил, что подозрения в шпионаже не давали США права нарушать принцип неприкосновенности собственности, и объяснил произошедшее сведением счетов.

«За прошедшие семь лет мы не услышали ни одного юридически состоятельного аргумента в оправдание вопиющего поведения Вашингтона. <…> Созданный Вашингтоном прецедент разрушает правила цивилизованного межгосударственного общения и неизбежно аукнется Соединенным Штатам», — сказал он.

Антонов пообещал продолжать борьбу. Он сказал, что российское посольство намерено добиться восстановления прав на отнятую дипсобственность.

По информации МИД России, американские власти захватили шесть объектов недвижимости. Дипломаты не смогли пройти в здания даже для того, чтобы проверить исправность коммунальных систем.