Первый заместитель постоянного представителя России при Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский в своем выступлении на телеканале «Звезда» раскрыл подробности предстоящего заседания Совета Безопасности ООН, посвященного ситуации вокруг Украины.

По словам дипломата, встреча была инициирована после длительных ожиданий результатов прошедших ранее переговоров в Стамбуле. Среди ключевых вопросов, планируемых к обсуждению, находятся атаки, осуществляемые Киевом посредством ракет и дронов, а также ответственность европейских стран, оказывающих поддержку украинской стороне.

«Это часть саботажа европейскими странами усилий по достижению мира на Украине, которые предпринимают Россия, США, Турция и ряд других стран», — сказал он журналистам.

Российское представительство рассчитывает, что на заседании удастся представить полный и объективный обзор действий, предпринятых европейскими союзниками Киева, направленных на разрушение мирных процессов. Таким образом, планируется восстановить баланс в освещении конфликта и способствовать конструктивным переговорам по урегулированию кризиса.