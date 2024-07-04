Дипломат Полянский назвал неубедительными претензии относительно председательства России в СБ ООН

В ответ на критику Барбары Вудворд, постоянного представителя Великобритании при ООН, о российском председательстве в Совете Безопасности, заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в интервью сайту телеканала «Звезда» охарактеризовал ее заявления как нервный срыв.

Полянский подчеркнул, что в отличие от 2023 года, когда у западных дипломатов возникло беспокойство из-за вступления России в должность председателя Совета Безопасности, на этот раз переход прошел гладко.

«Британская представительница была единственной, которая дрожащим голосом высказала нам какие-то претензии, поставила какую-то галочку по поводу того, что председательство (в СБ ООН — прим.ред.) перешло России. Звучало это неубедительно», — отметил Полянский.

Он также указал, что Россия дала понять Великобритании, что она не в праве учить других, как ей поступать. В частности, по той причине, что британская дипломатия славится своими антироссийскими настроениями.

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