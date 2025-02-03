Дипломат Орджоникидзе: Трамп может сократить финансирование ряда международных организаций

Аудит американского Агентства по международному развитию (USAID) обнародует информацию о том, куда именно через него направлялись деньги, сообщил бывший заместитель генерального секретаря ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе в разговоре с ИА НСН .

Эксперт предположил, что Дональд Трамп может значительно сократить финансирование различных международных организаций со стороны США.

«Сэкономленные деньги США могут направить, например, на покупку Гренландии. Силовой вариант в этом случае не актуален, ведь одна страна НАТО не пойдет против другой страны НАТО, а вот за деньги – да», — отметил Орджоникидзе.

Дипломат добавил, что USAID может спонсировать не только гуманитарные миссии, но и выделять деньги на различные политические проекты.