Норвегия, Ирландия и Испания объявили о признании палестинского государства. Страны сделали это из-за массового нарушения международного и гуманитарного права со стороны Израиля, сообщил российский дипломат Сергей Орджоникидзе в беседе с «Национальной службой новостей».

По словам эксперта, государства ЕС не готовы мириться с такими нарушениями из-за внутриполитических соображений. Сейчас население Палестины обрекают на нищету, это очень серьезное нарушение прав человека.

Орджоникидзе отметил, что полное признание Палестины наступит только после принятия государства в ООН.