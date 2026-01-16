Дипломат Ордаш заявил, что Польша может выдать сотрудника Эрмитажа Бутягина Украине

Российского археолога Александра Бутягина, задержанного в Польше, могут передать украинским властям. Об этом заявил сайту телеканала «Звезда» временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш .

Он подчеркнул, что такая перспектива весьма вероятна, поскольку многое зависит от решения польского правительства и лично министра юстиции.

Ордаш также отметил, что процесс является политическим. Согласно материалам дела, Украина обвиняет сотрудника Эрмитажа Бутягина в проведении нелегальных раскопок в Крыму, хотя российские ученые называют этот инцидент провокационным действием, не имеющим законных оснований.

Ранее суд в Варшаве принял решение продлить срок ареста археолога до 4 марта. Одновременно сотрудники Эрмитажа выражают беспокойство судьбой коллеги, считая, что экстрадиция станет угрозой для его жизни и здоровья.