Дипломат Ордаш заявил, что Польша может выдать сотрудника Эрмитажа Бутягина Украине
Он подчеркнул, что такая перспектива весьма вероятна, поскольку многое зависит от решения польского правительства и лично министра юстиции.
Ордаш также отметил, что процесс является политическим. Согласно материалам дела, Украина обвиняет сотрудника Эрмитажа Бутягина в проведении нелегальных раскопок в Крыму, хотя российские ученые называют этот инцидент провокационным действием, не имеющим законных оснований.
Ранее суд в Варшаве принял решение продлить срок ареста археолога до 4 марта. Одновременно сотрудники Эрмитажа выражают беспокойство судьбой коллеги, считая, что экстрадиция станет угрозой для его жизни и здоровья.