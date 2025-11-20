Дипломат Ордаш заявил, что Польша достигла дна в отношениях с Россией

Решение Польши закрыть российское Генконсульство в Гданьске ставит отношения стран на критический уровень. Об этом заявил временный поверенный в делах РФ в Польше Андрей Ордаш в беседе с сайтом телеканала « Звезда ».

По его словам, европейское государство, приняв соответствующие меры, достигло дна в отношениях с РФ.

«Безусловно, закрытие генконсульства в Гданьске создаст нам определенные неудобства, большая нагрузка будет на консульский отдел нашего посольства», — отметил Ордаш.

Однако он добавил, что ситуация не окажет значительного влияния на предоставление услуг гражданам, так как большинство вопросов решаются через организацию в Варшаве.