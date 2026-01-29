Дипломат Мизин предостерег США от удара по Ирану

Ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН Виктор Мизин в разговоре с сайтом телеканала «Звезда» выразил уверенность, что США воздержатся от атаки на Иран. Причина — наличие у Тегерана серьезного арсенала ракет для симметричного ответа.

Дипломат полагает, что любые угрозы Вашингтона носят преимущественно символический характер, связанный с желанием усилить свое влияние в условиях растущей конкуренции с Россией и Китаем.

Кроме того, подчеркивая важность нефтегазового сектора, эксперт отметил необходимость демонстрации превосходства США над конкурентами, включая Россию и Саудовскую Аравию, особенно после неудачной кампании в Венесуэле. По мнению Мизина, подобные шаги помогают Америке сохранять статус ведущего экспортера нефти.