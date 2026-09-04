Дипломат Мирошник обвинил Запад в избирательном подходе к Уставу ООН

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в беседе с RT заявил, что некоторые западные страны относятся к Уставу ООН как к меню в ресторане.

По его словам, статьи международного документа трактуются исключительно исходя из текущих политических целей.

«Сегодня Устав ООН читается исключительно как меню: здесь хочу, а здесь не хочу, а вот это, пожалуйста, заверните. Нельзя так относиться к международным актам, потому что мы не в ресторане», — отметил дипломат.

Мирошник подчеркнул, что для России подобная логика абсолютно неприемлема.

По оценке эксперта, созданные для урегулирования конфликтов международные площадки утратили способность выполнять свои прямые функции. Из-за отсутствия баланса сил они превратились в инструменты давления и пропаганды.

Посол добавил, что ряд западных государств считает себя гегемоном и пытается навязать новые правила правоприменения международных законов.