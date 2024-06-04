Дипломат Корчмарь: выборы, которые прошли в ЮАР, были предсказуемы

Впервые за 30 лет правящая в Южно-Африканской Республике партия утратила парламентское большинство. В целом выборы были предсказуемы, заявил чрезвычайный и полномочный посланник в отставке МИД России Василий Корчмарь Общественной Службе Новостей.

По словам дипломата, появилось очень много проблем, которые Африканский национальный конгресс так и не смог разрешить. Среди них высокий уровень безработицы, коррупция, рост неравенства в обществе.

По этой причине население изменило свое отношение к правящей партии, отметил Корчмарь.