Россия расценивает ликвидацию Совета Россия-НАТО как естественный итог разрушений европейской системы безопасности. Об этом заявил дипломат Константин Долгов в интервью сайту «Взгляд» .

Эксперт выразил уверенность, что это событие не повлияет на достижение целей специальной военной операции, начатой в ответ на расширение НАТО близ российских границ. Он назвал заявление Польши частью кампании, направленной на демонстрацию лояльности Западу, написал RT.

Решение СССР создать организацию в 2002 году изначально предполагало сотрудничество, но оно утратило смысл ввиду агрессивной политики НАТО. Таким образом, прекращение работы Совета лишь подчеркивает существующие разногласия, заключил Долгов.