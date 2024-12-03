Дипломат Долгов выразил мнение, что Трамп не введет санкции против БРИКС

Чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов в беседе с ИА НСН оценил слова новоизбранного президента США Дональда Трампа о том, что страны БРИКС столкнутся со 100-процентными пошлинами, если создадут новую валюту для замены доллара.
Дипломат считает, что новая администрация США во главе с Трампом не пойдет на такое решение, чтобы не сделать хуже для своей же страны.
«Ввести такие пошлины без ущерба для интересов США очень трудно, легче сказать, чем сделать», — сказал он.
По мнению собеседника агентства, масштабные санкции в отношении Индии и Китая невыгодны для самых Соединенных Штатов.
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