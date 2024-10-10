Дипломат Бобров: встреча «ядерной пятерки» в США будет касаться деструктивной концепции Глобального Юга

Россия, США, Китай, Великобритания и Франция соберутся в Нью-Йорке в формате «ядерной пятерки». Цель встречи объяснил в эфире программы «ОТРажение» дипломат и историк Александр Бобров, сообщило ОТР.
По его словам, на заседании пройдет обсуждение ядерных тревог, связанных с Курской и Запорожской атомными электростанциями. Кроме того, собрание будет касаться деструктивной концепции, продвигаемой многими странами Глобального Юга, отметил эксперт.
Он также прокомментировал позицию дипломатии РФ. Российская сторона не может идти по пути полного отказа от ядерного оружия из-за условий, созданных Соединенными Штатами, отметил ученый.
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