Президент России Владимир Путин прибыл в Астану, где провел встречу с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. В программе «ОТРажение» дипломат и историк Александр Бобров назвал цель поездки российского лидера, сообщило ОТР .

По его словам, российский президент посетил Казахстан, чтобы попытаться подвести итог отношений между двумя странами.

«Прежде всего, это государственный визит, а в дипломатическом языке — это высший вид визита иностранного лидера, который совершается только один раз за все время исполнения своих функций», — заявил эксперт.

Бобров также указал на важность истории с развитием международного консорциума вокруг возведения атомной станции. Россия имеет все шансы занять центральное положение в данном проекте, отметил специалист.