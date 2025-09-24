Дипломат Бакланов назвал признание Палестины в Европе демонстрацией лицемерия

По его словам, подобное признание не отражает искренней поддержки палестинских интересов, а служит наглядным примером политического лицемерия.

«Да, звучит жестко, но правда часто бывает резкой. Эти государства, прежде всего западные, прекрасно понимают, что сам по себе факт признания палестинского государства ничего не изменит на Земле», — заявил дипломат.

Как пояснил специалист, признавая Палестину, государства фактически отказываются брать на себя реальную ответственность за ситуацию.