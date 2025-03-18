Девочка умерла после удаления молочной железы в Киргизии

Депутат Мамашова: в Бишкеке умерла 15-летняя девочка после мастэктомии

В Бишкеке умерла 15-летняя девочка после мастэктомии в частной клинике. Об этом на заседании парламентской комиссии сообщила депутат Айсулуу Мамашова, ее слова передало издание MK.ru .

Парламентарий рассказала, что врач частной клиники Фархад Виндиза провел обследование и поставил диагноз — рак молочной железы. Потом он провел операцию по удалению железы.

По словам депутата, диагноз оказался ошибочным, что установили врачи детской онкологической клиники. У девочки оказалась совершенно другая форма онкологического заболевания.

Мамашова заявила, что в Киргизии в последнее время участились заявления о некомпетентности врачей в детских частных клиниках. У Фархада Виндиза уже были подобные прецеденты. Депутат призвала разобраться в ситуации.

В последние годы стали все чаще диагностировать онкологические заболевания у молодежи. Риски возникновения рака увеличиваются из-за экологии, образа жизни и питания.