Дети с флажками и почетный караул. Трамп прибыл на переговоры с Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп прибыл в Пекин с трехдневным визитом, его встретил председатель КНР Си Цзиньпин. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая .

Американский лидер 13–15 мая находится в Китае с государственным визитом. Перед началом встречи на площади у восточного входа состоялась официальная церемония приветствия гостя с почетным караулом и военным оркестром.

Президента США торжественно приветствовали дети с флажками двух стран. Лидеры прошли по красной дорожке, а Трамп поаплодировал выстроившимся детям с флажками и цветами.

Еще перед вылетом Трамп заявлял, что ждет от поездки хороших результатов. Он планирует затронуть темы по урегулированию ситуации вокруг Ирана, а также обсудить дальнейшие продажи Тайваню американского оружия и вопросы энергетики.

После переговоров они примут участие в официальном банкете в 18:00 по местному времени (13:00 по Москве).