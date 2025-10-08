Десятки детей погибли в Индии из-за сиропа от кашля

Hindustan Times: в Индии из-за приема сиропа от кашля Coldrif умерли 20 детей

Минимум 20 детей погибли и еще пятеро находятся в критическом состоянии в Индии из-за приема сиропа от кашля Coldrif. Об этом сообщила газета Hindustan Times .

Первые смертельные случаи зафиксировали 2 сентября, когда в центральном штате Мадхья-Прадеш умерли 14 несовершеннолетних. Сироп от кашля спровоцировал острую почечную недостаточность, которая повлекла гибель детей.

Препарат выпускала компания Sresan Pharmaceuticals, руководству предъявили обвинения в нарушении закона о выпуске фармацевтической продукции, фальсификации лекарств и непредумышленном убийстве.

Правительства штатов Уттар-Прадеш, Махараштра, Уттаракханд и Раджастхан запретили продажу и использование Coldrif.

В ходе расследования правоохранители выявили в составе сиропа токсичное вещество диэтиленгликоль, содержание которого превысили на 50%. Производитель добавлял его вместо безопасных ингредиентов.

Ранее в Индии также закрыли фармацевтическую компанию Riemann Labs, сироп от кашля которой мог стать причиной смерти детей в Камеруне.