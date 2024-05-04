Десятки человек приняли участие в шествии «Бессмертного полка» в Аргентине | 360°

Мир 04 мая 2024, 20:45 Десятки человек приняли участие в шествии «Бессмертного полка» в Аргентине РИА «Новости»: в Аргентине в шествии «Бессмертного полка» прошли десятки человек Скриншот с видео / РИА «Новости»

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Десятки жителей Буэнос-Айреса прошли в шествии «Бессмертный полк». Акцию проводят в Аргентине в 10-й раз, сообщило РИА «Новости».

«Мероприятие помимо Буэнос-Айреса проходит также в городах Мар-дель-Плата, Парана, Обера, Росарио, Комодоро-Ривадавия и Ушуайя», — сообщила агентству глава координационного совета российских соотечественников в Аргентине Сильвана Ярмолюк.

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Участники акции прошли вокруг центральной площади аргентинской столицы. Они пели песни военных лет и рассказывали о родственниках, прошедших Великую Отечественную войну. Прохожие узнавали причину мероприятия, некоторые присоединялись к шествию, рассказал корреспондент РИА «Новости».

Центральный штаб «Бессмертного полка» отказался от проведения шествия в очном формате в 2024 году. Такое решение приняли из-за угрозы безопасности.