Десять человек умерли после распития пива с обувным кремом в Замбии | 360°

Мир 18 мая 2024, 00:17 Десять человек умерли после распития пива с обувным кремом в Замбии В Замбии погибли 10 человек после отравления пивом с обувным кремом Freepik

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Десять человек погибли в Замбии после употребления пива, в составе которого оказался крем для обуви. Об этом сообщило агентство «Синьхуа» со ссылкой на местных полицейских.

«По меньшей мере 10 человек погибли, а другие были госпитализированы в различных районах южной Замбии после употребления, предположительно, алкогольного напитка местного производства», — сказано в публикации.

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Журналисты отметили, что пиво было кустарного производства, в него добавили метиловый спирт и обувной крем. По словам зампреда полиции Дэнни Мвале, происшествия случились в разные дни.

Ранее в Самарской области девять человек умерли после отравления суррогатным сидром. Также известно о пострадавших. Алкогольный напиток произвели под Самарой. После случившегося задержали предпринимателя, которому принадлежит производство.