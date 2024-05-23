Депутат Журова: запретом на въезд для россиян Норвегия компенсирует неспособность помочь Украине

Норвегия заявила о планах по ограничению на въезд для россиян. В беседе с « Ридусом » ситуацию прокомментировала первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

По ее мнению, соответствующие меры продемонстрируют неспособность европейской страны помочь Украине.

«Наверное, они не могут помочь Украине деньгами или оружием, ну вот и вносят свою лепту таким способом», — пояснила депутат.

Она также отметила, что примеру Норвегии способны последовать и другие страны, которым не нужны российские туристы. Однако, например, Франция или Германия вряд ли попадут в этот список, считает парламентарий.