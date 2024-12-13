Депутат Журова поддержала идею Орбана о рождественском перемирии на территории Украины

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова в беседе с Lenta.ru прокомментировала идею премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о перемирии на территории Украины на Рождество.

Депутат считает, что инициатива хорошая, и ее сторонников должно быть много.

«Хотелось бы, чтобы было рождественское окончание. Наверное, тех, кто такое желание будет загадывать, будет очень много с обеих сторон», — процитировал сайт kp.ru политика.

Наиболее благоприятным исходом, на взгляд Журовой, было бы полное окончание конфликта. При этом депутат не исключает, что стороны могут хотя бы начать вести диалог в период праздников.

Ранее премьер-министр Венгрии предложил украинским властям установить на Рождество прекращение огня.