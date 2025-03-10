Депутат Журова назвала «вбросом» угрозы новыми санкциями США в адрес России

Политические руководители США заявили, что в отношении России могут ввести новый пакет жестких санкций. В беседе с « Ридусом » ситуацию прокомментировала член комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

Депутат назвала соответствующие угрозы «специальным вбросом», который нацелен исключительно на американскую публику. Попытка давления на РФ перед решением вопроса по Украине точно не сработает, подчеркнула она.

«Это сказано специально, чтобы не сложилось впечатление, что сейчас Трамп полностью готов на все уступки России», — предположила парламентарий.

По ее словам, президент США Дональд Трамп вряд ли допустит ситуацию, при которой слишком сильный напор на Россию сорвет анонсированные мирные переговоры.